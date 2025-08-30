Il gruppo Salviamo i pini di Lido di Savio: “C’è una violazione del capitolato d’appalto”

Ci sarebbe stata una violazione del capitolato d’appalto per la realizzazione delle prove di trazione sui pini di Lido di Savio. È questo il cuore dei tre esposti in procura presentati dal gruppo ‘Salviamo i pini’ alla procura del Tribunale di Ravenna, dopo che il ricorso ai tribunali amministrativi è stato rigettato. Sarebbero stati i lavori di preparazione delle prove, effettuati con mezzi meccanici e non manuali a danneggiare i pini stessi. Lavori di cui, secondo il gruppo, il tecnico del Comune sarebbe stato a conoscenza. Tra le novità anche una nuova relazione del ‘padre’ delle prove di trazione, che ribadisce come i valori utilizzati dal Comune nelle prove non sarebbero corretti.