Sarà di 1,5km il nuovo tratto di strada, realizzato dal Gruppo Ritmo, che congiungerà via Trieste a Viale dei Navigatori, rendendo così più agevole il percorso verso le due località marittime. L’accordo pubblico/privato, in cui rientra anche il secondo parcheggio scambiatore già in funzione, è stato siglato tra il Comune di Ravenna e il Gruppo Ritmo in base all’Articolo 18 della Legge Regionale 20/2000 che prevede che “Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione”. Chiusasi la gara d’appalto nei giorni scorsi, a breve partiranno i lavori di realizzazione che, indicativamente, si concluderanno nel 2026 quando, grazie al nuovo tratto di strada, comprensivo di 4 rotonde, verrà snellito il traffico veicolare e favorita la comunicazione tra le due città. Il progetto in cui si inserisce la realizzazione di questo nuovo percorso è di ampio respiro e prevede, da parte del Gruppo Ritmo, una serie di interventi atti a riqualificare e ammodernare l’area urbana di via delle Americhe in cui sorgerà una nuova zona residenziale affiancata da altri edifici destinati a uso commerciale, ricettivo e assistenziale. “Per noi è molto importante contribuire al miglioramento del nostro territorio – spiegano dal Gruppo Ritmo – non solo da un punto di vista abitativo, ma anche infrastrutturale: l’intervento di completamento della strada che collega Marina di Ravenna a Punta Marina, atteso da tempo, rientra proprio in questa nostra visione”.