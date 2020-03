Il Gruppo La Cassa di Ravenna che comprende la Cassa di Ravenna Spa, Banca di Imola Spa e Banco di Lucca e del Tirreno Spa) ha adottato nuove ed ulteriori misure a sostegno all’economia produttiva.

Il Gruppo Cassa Ravenna per assicurare il massimo supporto anche ai titolari di imprese individuali in difficoltà a causa di questa emergenza, anche per le esposizioni personali, ha deciso di consentire loro la possibilità di chiedere la sospensione fino a 12 mesi del pagamento dell’intera rata dei mutui ipotecari e chirografari, con le medesime caratteristiche di quanto già previsto per i lavoratori dipendenti di aziende in difficoltà che non percepiscono lo stipendio.