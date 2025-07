È stato inaugurato Spitali GVM Prizren, ospedale polispecialistico di GVM Care & Research, uno tra i maggiori gruppi italiani nel settore della sanità, ricerca e formazione medico scientifica, benessere e cure termali. L’ospedale, situato all’interno dell’ex compound Nato di Prizren (Kosovo) oggi trasformato in un moderno e vivace Innovation and Technology Park, era stato costruito nella seconda metà degli anni Duemila e poi dismesso nel 2018. Grazie alla collaborazione tra il GIZ, l’Ente tedesco per la cooperazione e sviluppo che gestisce l’intera area dell’ex base Nato, e GVM Care & Research che si è aggiudicata la gara per la riqualificazione e gestione dell’ex ospedale militare delle truppe KFOR, la struttura torna a prendere vita con l’obiettivo di fornire prestazioni e servizi sanitari alla popolazione.

GVM Care & Research, già presente in Italia in 11 regioni con 30 Ospedali, molti dei quali di Alta Specialità, 8 Poliambulatori e 5 Residenze Assistenziali, e all’estero in 4 Paesi (Albania, Polonia, Ucraina, Francia) con 15 strutture polispecialistiche con una vocazione primaria sulla cura del cuore, con questa nuova apertura amplia e consolida il suo progetto di espansione all’estero con l’obiettivo di portare il know-how, le competenze e la più sofistica tecnologia nelle aree dell’Europa che necessitano di rafforzare l’offerta sanitaria.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti S.E. Jörn Rohde, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Kosovo, Shaqir Totaj Sindaco di Prizren, Chiara Castaldo Vice Ambasciatrice d’Italia in Kosovo, Lucia Bonelli di Cassa Depositi e Prestiti e Luca Martuscielli di Simest.

“L’inaugurazione del Spitali GVM Prizren rappresenta sicuramente un traguardo importante all’interno della strategia di espansione internazionale del Gruppo, ma anche per il territorio di Prizren, che potrà contare su una struttura ospedaliera all’avanguardia e su assistenza e cure di qualità – ha dichiarato Ettore Sansavini, Presidente di GVM Care & Research – L’obiettivo è portare gli elevati standard di cura che caratterizzano il DNA di GVM Care & Research in questa regione del Kosovo dove vivono oltre 400 mila persone. La struttura sarà dotata delle più moderne tecnologie e guidata dai valori che da sempre e ovunque ci ispirano e guidano: la centralità della persona, la solidarietà internazionale, la fiducia nella scienza e nella cooperazione tra popoli”.

La struttura di proprietà del Governo si estende su una superficie di circa 4mila metri quadrati e dispone di blocco operatorio con 4 sale dedicate, diagnostica, ambulatori, sala di emodinamica, pronto soccorso e terapia intensiva, oltre alla parte impiantistica; a questo si andranno ad aggiungere le aree degenza su una superficie di 800 metri quadrati circa; la struttura arriverà così ad avere un totale di 40 posti letto di cui 6 terapia intensiva e 4 di pronto soccorso.

Al momento Spitali GVM Prizren svolge la propria attività in due aree specialistiche: quella cardiovascolare, ambito nel quale il Gruppo ha la sua area di eccellenza, e quella ortopedica, ma con l’intenzione di ampliare presto l’offerta a tutta l’area di neurochirurgia e chirurgia generale, ed in un secondo momento di ginecologia e ostetricia per rispondere a una richiesta sul territorio attualmente non evasa (molti abitanti della regione devono recarsi a Pristina, o all’estero in Nord Macedonia o Turchia, per avere accesso a trattamenti altrimenti non di facile accessibilità).

L’operazione, frutto di un investimento di oltre 4 milioni di euro, porterà alla creazione di 80-100 posti di lavoro altamente qualificati. Il personale sanitario, tecnico e amministrativo sarà costituito da professionisti del luogo e da specialisti che già lavorano presso l’Ospedale GVM Care & Research di Tirana, ai quali si aggiungeranno professionisti che faranno riferimento al Gruppo per specifiche necessità. Un primo gruppo di dipendenti, già assunti, ha seguito un percorso formativo in altre strutture del Gruppo, così da rafforzarne le competenze e l’esperienza rispetto al modus operandi del Gruppo.

“Questa struttura permetterà ai cittadini della città di Prizren e della regione circostante di avere accesso a cure all’avanguardia ed al personale sanitario di poter beneficiare di posti di lavoro in loco e di una crescita professionale grazie al know-how e dell’esperienza di un primario Gruppo internazionale”, ha dichiarato Artan Abazi, direttore di Spitali GVM Prizren, riassumendo così l’impatto che il nuovo ospedale avrà per la sua città.

L’ospedale, che si trova Ukë Bytyçi, 20000 Prizren (Prizren), sarà operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con formula in solvenza.