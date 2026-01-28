Un intreccio di fili, ricordi e relazioni ha animato la mattinata di lunedì 26 gennaio alla struttura per anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, dove alcune volontarie del gruppo Filo Rosso hanno fatto visita agli ospiti portando con sé uncinetti, lana e una passione capace di unire generazioni diverse.

Il gruppo Filo Rosso è composto da signore bagnacavallesi che si ritrovano periodicamente per realizzare lavori all’uncinetto utilizzando filo e lana di riciclo. Le loro creazioni vengono donate in occasione di eventi sul territorio come addobbi e simboli, oppure vendute nei mercatini locali con finalità solidali, a sostegno di associazioni di volontariato.

L’incontro è stato promosso dal servizio animazione della struttura, nell’ambito del progetto aziendale dedicato alla Romagna e alla sua memoria. Gli ospiti della residenza anziani e del centro diurno custodiscono infatti un patrimonio prezioso di tradizioni, saperi e pratiche del passato: rievocare il lavoro all’uncinetto e le attività manuali di un tempo ha rappresentato per molti un’occasione per riscoprire competenze mai davvero dimenticate e per vivere un momento di autentica condivisione.

Un ringraziamento particolare è stato espresso dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna alle volontarie del gruppo Filo Rosso – Antonella, Serena, Fortunata e Rossella – che hanno messo a disposizione tempo e abilità «per animare la mattinata e coinvolgere gli ospiti in un’attività ricca di significato, capace di intrecciare memoria, manualità e relazioni».