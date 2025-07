Nell’ambito del Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa promosso da Confindustria Romagna, il Gruppo Dosi ha aperto le porte della propria sede di Fusignano (RA) per un open day che ha visto una partecipazione numerosa da parte di clienti, fornitori, collaboratori e partner, oltre che dei vertici di Confindustria Romagna. Durante la giornata sono stati condivisi due annunci di particolare rilievo per il futuro del Gruppo.

Il primo è stata la presentazione ufficiale del nuovo centro di fresatura di ultima generazione, recentemente installato: una tecnologia avanzata che arricchirà ulteriormente il parco macchine dell’azienda, consolidando la capacità produttiva e l’impegno quotidiano verso la qualità che da sempre contraddistingue il lavoro del Gruppo Dosi.

Il secondo annuncio, affidato direttamente all’amministratore Alberto Dosi, ha riguardato l’acquisizione della quota di maggioranza di Italsigma, azienda di Forlì attiva dal 1982 nella progettazione e realizzazione di sistemi personalizzati per il collaudo di prodotti industriali. Un passo strategico che consentirà di creare nuove sinergie, favorire un’integrazione verticale e aprire il Gruppo a nuove opportunità nei mercati della verifica e della qualità industriale.

“Questo è un momento di grande entusiasmo e crescita per noi, costruito giorno dopo giorno con passione da parte di tutto il team,” ha commentato il Dott. Dosi. “Con l’introduzione di nuove tecnologie e l’acquisizione di Italsigma, rafforziamo il nostro impegno verso l’innovazione e la competitività, restando fedeli ai nostri valori di qualità e affidabilità.”

Durante l’evento gli ospiti hanno particolarmente apprezzato la visita del reparto della Baruffaldi Plastic Technology, altra importante realtà del Gruppo, specializzata nella produzione e vendita in tutto il mondo di macchinari per la lavorazione di tubi e profili plastici. I partecipanti hanno infatti assistito a dimostrazioni pratiche delle tecnologie sviluppate in azienda, in un clima partecipativo e di interattività. Una giornata intensa, resa possibile da un team solido e appassionato, come ha sottolineato lo stesso Alberto Dosi: “I nostri dipendenti sono il vero valore del Gruppo”. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di incontro, condivisione e trasparenza.