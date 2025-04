Il Gruppo CAVIRO al Vinitaly

La 57° edizione del Vinitaly a Verona sta ottenendo uno straordinario successo di pubblico interessato. Presente, come tradizione, anche il Gruppo CAVIRO, che rappresenta il 9% dell’uva nazionale. Una cooperativa con 385 milioni di ricavi, 26 soci (24 cantine sociali) e quasi 15mila viticoltori in otto regioni italiane. La novità del 2025 è la nuova linea spritz con quattro gusti “ready to drink”. Prospettive positive per il Gruppo che, a breve, presenterà i numeri e il bilancio di sostenibilità.