Il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, ha ottenuto la Certificazione sulla Parità di Genere prevista dalla UNI/Pdr 125/2022, che attesta anche formalmente l’attenzione e sensibilità del Gruppo verso prassi come la neutralità rispetto al genere nelle procedure di selezione, l’equità salariale, la partecipazione paritaria ai percorsi di formazione, l’accesso equo ai percorsi di carriera, la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, una cultura della genitorialità indipendentemente dai generi e la prevenzione di abusi e molestie di qualunque genere con meccanismi di prevenzione anche anonimi per contrastare efficacemente eventuali situazioni non corrette.

Il Gruppo La Cassa di Ravenna, che include anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, oltre a tre società di prodotti e servizi, ha sostenuto ora un approfondito percorso di formazione interno, al termine del quale l’Ente certificatore ha dapprima valutato la correttezza delle procedure adottate dal Comitato Guida per la Parità di Genere, quindi esaminato i dati del Gruppo in termini di occupazione (per la prima volta il Gruppo ha visto il numero delle dipendenti di genere femminile superare quelli di genere maschile nel 2024), di equità salariale e di percorsi di formazione e di carriera ed infine ha valutato i progetti avviati (tra i quali il recente sondaggio sulla percezione del tema e della parità di genere all’interno dell’ambiente di lavoro e del personale) e quelli già finanziati e programmati per il futuro, assegnando alla fine un punteggio al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna che vale la Certificazione sulla Parità di Genere.

Il percorso prosegue: la prassi prevede infatti che per un anno l’azienda sia sotto sorveglianza, per accertare la concreta realizzazione dei progetti annunciati, mentre tra tre anni è prevista una nuova verifica in vista della conferma della Certificazione. Tra i progetti avviati, alcuni sono diretti specificatamente al personale ed altri sono destinati anche alle persone esterne: tra questi, l’educazione finanziaria, organizzata assieme alla Fondazione per l’educazione Finanziaria ed il Risparmio (Feduf), promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi), che porta nelle classi di ogni ordine e grado temi come la parità di genere in ambito finanziario, la sostenibilità e l’inclusione, l’adesione alla campagna di sensibilizzazione sottoscritta da Abi e Ministero per le Pari Opportunità per combattere ogni forma di violenza contro le donne e la sponsorizzazione della Pink Running, gara organizzata per diffondere e sensibilizzare i valori della prevenzione della violenza sulle donne.