Il Gruppo Alegra (che riunisce le tre società commerciali Alegra, Valfrutta Fresco e Brio specializzate nell’ortofrutta) torna a Marca, il salone internazionale dedicato alla marca privata in programma nel quartiere fieristico di Bologna il 15 e 16 gennaio, e lo fanno in grande stile: dopo il positivo esordio nell’edizione 2024, il Gruppo Alegra ha confermato con convinzione la propria presenza, raddoppiando lo spazio espositivo e preparandosi a presidiare l’evento fieristico con il proprio “Team Italia” al completo che sarà a disposizione di operatori e visitatori padiglione 29, stand E/68.

“Anno dopo anno, Marca si conferma punto di riferimento per gli operatori del mondo della private label – commenta Mauro Laghi, Direttore generale di Alegra e responsabile commerciale di Brio -, segmento fondamentale per il nostro Gruppo che genera, nelle tre diverse aziende, fino al 40% del volume di affari. Oggi la private label rappresenta un settore in continua espansione, caratterizzato da esigenze peculiari e orientato a soluzioni su misura. Grazie alla specializzazione delle nostre aziende, siamo in grado di proporre progetti ‘chiavi in mano’, unendo know-how consolidato ed esperienza pluridecennale in tutti i segmenti di mercato: Alegra per le linee MDD dedicate al mass-market, Brio per il comparto biologico e Valfrutta Fresco per le referenze premium ad alta innovazione. In un contesto in cui la marca privata è in forte crescita e ricerca compagni di viaggio affidabili e flessibili, il Gruppo Alegra, con le sue tre business unit, si presenta come il partner ideale per ogni progetto in ortofrutta”.

A Marca il Gruppo presenterà la gamma completa di referenze dei propri soci produttori: “Nel tempo è cambiata la percezione che la Distribuzione ha della produzione – prosegue Laghi -: oggi è sempre più centrale il ruolo delle filiere di qualità, in particolare per i progetti legati a linee premium, e la capacità, da parte di un potenziale partner, di garantire forniture di ortofrutta di qualità con continuità e costanza perché il banco dell’ortofrutta non permette defezioni. Una sfida che ci trova non solo pronti ma certi di poter garantire un importante valore aggiunto: l’impegno quotidiano di migliaia di imprese agricole in tutto il territorio nazionale al quale affianchiamo un livello di servizio che non teme confronti”.

Il Gruppo Alegra sarà anche protagonista di due momenti di confronto fra gli operatori del settore ortofrutticolo e il mondo della Grande Distribuzione: mercoledì 15, Mauro Laghi salirà sul palco dell’Agorà dei Freschi (padiglione 29) insieme ad altri autorevoli player e alle principali insegne della GDO per il convegno a cura di SGMarketing dal titolo “Il Biologico: assortimento vissuto come driver di acquisto” mentre giovedì 16 la responsabile marketing del Gruppo, Claudia Iannarella, approfondirà il tema delle sinergie fra aziende e catene della Distribuzione nella tavola rotonda “Obiettivo consumatore: Gdo e produzione insieme per valorizzare l’ortofrutta”.