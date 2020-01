Un evento annunciato come epocale, un ritorno a casa da movimento che è partito da piazza Maggiore quasi stupito di se stesso e che, invece, ora soppesa le proprie potenzialità. Domenica 19 gennaio sono attese almeno 20-30mila persone in piazza VIII Agosto a Bologna. “Sarà un evento epocale“, conferma Mattia Santori. Al suo fianco e al fianco dei ragazzi che hanno dato vita alle “sardine” tantissimi artisti che hanno deciso di sposare la causa e si esibiranno gratuitamente per un totale di sei ore di spettacolo. La grande macchina organizzativa è alimentata dagli oltre 70mila euro raccolti in 24 giorni di crowdfunding grazie a 3.028 finanziatori dall’Emilia-Romagna e dal resto d’Italia. “Ci sembrava giusto restituire al luogo dove tutto è nato l’energia che abbiamo raccolto in giro per l’Italia”, continua Santori.

Il programma

Dalle 15,45 inzia lo show: a salire sul palco saranno i Malavoglia, che canteranno la colonna sonora delle sardine: “6000 siamo una voce”. Poi seguiranno Le Altre di B, Mario Ferrara, Joycut, Rumba de Bodas, Matilda De Angelis e Cristiana Dell’Anna

Dalle 17 Skiantos, Fabrizio Barca e Patrizio Roversi, Casa del Vento, Barbabardò, Sandro Ruotolo e Modena City Ramblers

Dalle 18,15 Terzo segreto di satira, Marlene Kuntz, Pif, Vasco Brondi, Vicini D’Istanti, Moni Ovadia

Dalle 19,40 Afterhours, Subsonica, Willie Peyote, Alessandro Bergonzoni, Marracash

Chiude Dj set di Vibrella Sound