Il Gran Premio di Imola verso le porte chiuse: era una speranza per il turismo del territorio

Il Gran Premio di Imola va verso le porte chiuse. La corsa tornerà ad essere disputata senza pubblico. Sembra scontato dirlo in questi giorni di nuove restrizioni a causa dell’aumento dei contagi, ma una decisione ufficiale in realtà non è ancora stata presa. Il ritorno della Formula 1 in riva al Santerno è previsto per il weekend del 18 aprile. In molti, anche nei Comuni circostanti Imola, avevano sperato il giorno dell’annuncio dell’accordo per il 2021, di assistere ad un evento con pubblico, anche se calmierato, ma la diffusione della variante inglese sul territorio sembra ormai escludere questa ipotesi. Un’ipotesi sulla quale in molti avevano investito, quanto meno in speranza, nel territorio imolese e sul versante faentino. L’ultima volta della Formula 1 davanti al pubblico nel circuito Enzo e Dino Ferrari risale d’altronde al 2006. Per il Motomondiale bisogna addirittura tornare indietro al 2000.