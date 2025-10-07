Il gran finale di ROckER, viaggio di formazione per startup del territorio

Lunedì 6 ottobre a Casa Spadoni di Faenza si è tenuto il Demo Day, l’evento conclusivo del progetto ROckER – Lancia la tua impresa in Romagna!, il programma che negli ultimi mesi ha accompagnato 14 startup della regione in un viaggio di formazione, mentoring e connessioni con il tessuto produttivo del territorio.

Il Demo Day ha rappresentato il momento in cui le startup sono diventate protagoniste presentando il loro progetto e i risultati raggiunti.

Una vera e propria vetrina dell’innovazione in Romagna, pensata per favorire l’incontro con aziende, investitori e stakeholder.