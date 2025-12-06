Dopo lo scrittore Carlo Lucarelli, un altro ex allievo diplomato al Liceo Classico Torricelli torna a Faenza.

Il giurista Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sarà infatti ospite dell’associazione Ex Allievi liceo Torricelli, mercoledì 10 dicembre alle 18 all’Auditorium dell’istituto.

Roberto Rustichelli, nato a Ravenna nel 1961, è però faentino. Dopo la maturità al Liceo classico “Evangelista Torricelli”, si è laureato in Giurisprudenza conseguendo poi l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Successivamente anche in Scienze economiche e gestionali. Dopoessere entrato in magistratura, è stato presidente del Collegio B del Tribunale delle Imprese di Napoli con competenza, tra l’altro, sulle controversie risarcitorie per violazione della normativa antitrust per l’intero Sud Italia, nonché presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Ha ricoperto il ruolo di vice capo di Gabinetto del Ministro delle Attività Produttive ed è stato consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in vari

governi. Dal 2009 al 2013 è stato anche Membro del Comitato Nazionale per la lotta contro le frodi comunitarie. Ha ricoperto importanti incarichi di collaborazione, svolto diverse docenze e ha all’attivo varie pubblicazioni in tema giuridico.

La partecipazione all’evento è libera.

L’incontro, coordinato da Antonio Nannini, presidente dell’associazione Ex Allievi del Liceo

Torricelli, darà modo a Roberto Rustichelli di ripercorrere alcune tappe del suo percorso

professionale e umano, dialogando con il pubblico presente anche sul ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.