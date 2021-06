Il giovane ceramista di Faenza Victor Fotso Nyie è in finale al concorso nazionale “Artigiano del Cuore”, iniziativa curata dalla Fondazione Cologni. Arrivato a Faenza dal Camerun per frequentare l’ITS Tonito Emiliani, Victor Fotso Nyie è oggi fra i più vivaci giovani ceramisti della nostra città.

Sono 10 in tutto i finalisti al concorso “Artigiano del Cuore”, ideato per sostenere i giovani artigiani in difficoltà dopo l’arrivo della pandemia.

“La prolungata situazione di emergenza causata dalla pandemia e i ripetuti periodi di lockdown hanno provocato gravi difficoltà economiche, crescente impoverimento sociale e culturale, e uno scenario di grande incertezza per tutti. I giovani – e i giovani artigiani in particolare – sono stati tra le categorie più colpite, anche in termini di opportunità di occupazione e di lavoro.

Per queste ragioni, l’edizione 2021 si pone l’obiettivo di sostenere le nuove imprese artigiane fondate da giovani imprenditori e imprenditrici, che abbiano riscontrato difficoltà nell’avviare e portare avanti la loro attività. Proprio come l’anno scorso infatti, a fronte di una situazione straordinaria ed estremamente difficile, il concorso prevederà come premio un aiuto concreto: una donazione, fino a un massimo di 5.000€, raccolta tramite una piattaforma di crowdfunding, per sostenere il vincitore o la vincitrice del concorso, che potrà così proseguire la sua attività con più serenità.”

“Nella mia bottega svolgo ogni genere di lavorazione inerente al mestiere del ceramista: dalla lavorazione della terra alla fabbricazione degli stampi, fino alla decorazione e alla smaltatura dei pezzi” spiega Victor Fotso Nyie.

“Ho aperto la mia attività per portare avanti la mia passione ed esibire la mia creatività, ma anche per apportare il mio contributo a diffondere questo mestiere millenario, che rischia di scomparire nel territorio Faentino. Nel futuro vorrei riuscire a vivere e dare da vivere ad altre persone attraverso la mia attività, portare qualcosa in più al made in Italy, mediante un lavoro di qualità che rispecchi il sapere fare italiano”.

Ora sarà il pubblico a decretare il vincitore o la vincitrice del contest tramite votazione online al sito https://artigianodelcuore.it/iv-edizione-2021/.

Chiunque può votare il proprio “Artigiano del Cuore”: basta cliccare sul simbolo a forma di cuore sotto al nome del proprio artigiano preferito per votarlo o per votarla.

Le votazioni sono aperte fino a lunedì 21 giugno alle ore 18.00.

Successivamente, dopo aver verificato la validità dei voti, verrà decretato il vincitore o la vincitrice del concorso. La campagna di crowdfunding per raccogliere la somma richiesta dal vincitore o vincitrice nella candidatura (fino a un massimo di 5.000€), verrà organizzata dalla Fondazione Cologni nel mese di luglio.

Victor Fotso Nyie ha già dichiarato che il contributo per l’eventuale vittoria verrà utilizzato per acquistare un forno ad alta temperatura e materie prime, che gli permetterebbero di sperimentare nuove tecniche ed effetti, e incrementare così la sua produzione.