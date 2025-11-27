Prende il via un momento chiave del percorso partecipativo “Il giardino è di tutti”, un laboratorio di confronto e creatività aperto alla cittadinanza per immaginare insieme il futuro degli spazi aperti del quartiere San Rocco di Faenza. L’evento è in programma per sabato 29 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, presso il Teatro della Parrocchia di San Marco (via Puccini 6, Faenza).

L’iniziativa, aperta a famiglie, residenti, associazioni e cittadini del quartiere Centro-Nord, si pone l’obiettivo di raccogliere idee, desideri e proposte per rendere più vivi, accoglienti, condivisi e inclusivi gli spazi all’aperto, come gli orti sociali e le aree verdi dell’I.C. San Rocco. Per partecipare non è richiesta alcuna esperienza, ma solo la voglia di confrontarsi e condividere idee per il quartiere. È possibile iscriversi compilando il form online: https://forms.gle/oX6ZsoRo68vgrRhu9.

Per i genitori che intendono partecipare, è disponibile un servizio di baby-sitting e animazione per i figli, da segnalare nel modulo di iscrizione.

L’incontro inizierà alle 9:30 con un caffè di benvenuto e la presentazione delle modalità di lavoro. A seguire, i partecipanti saranno coinvolti in una passeggiata esplorativa a tappe lungo l’asse verde che collega i giardini dell’Istituto Comprensivo San Rocco agli orti comunali di via Donizetti. Seguirà un momento di co-progettazione per condividere proposte concrete per la valorizzazione degli spazi pubblici. La conclusione è prevista per le ore 12.30 massimo, dopo una condivisione in plenaria dei lavori. In caso di maltempo, l’evento è confermato ma il programma potrà subire variazioni per svolgersi interamente all’interno.

L’iniziativa mira a co-creare un documento di indirizzi e raccomandazioni per l’Amministrazione Comunale di Faenza. Questo percorso, proposto dall’I.C. San Rocco e finanziato dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna n.15/2018, intende affrontare la criticità dell’uso degli spazi verdi e promuoverne una gestione condivisa. I momenti partecipativi e di co-progettazione si sono svolti nel mese di novembre anche all’interno delle scuole del quartiere per raccogliere idee e istanze anche dai giovanissimi cittadini che abitano il quartiere San Rocco.

Per informazioni si può far riferimento alla pagina del progetto sulla piattaforma regionale Partecipazioni: https://partecipazioni.emr.it/processes/Il-giardino-e-di-tutti Il progetto è coordinato dal CEAS Centro Educazione alla Sostenibilità della Romagna Faentina in collaborazione con la cooperativa sociale Villaggio Globale. Per maggior informazioni: info@ceasromagnafaentina.it – 329 210 75 64