Il bilancio d’esercizio 2023 di Società Dolce, gestore della casa residenza anziani Santa Teresa e dell’hospice Villa Adalgisa, è stato approvato all’unanimità, con un lusinghiero valore della produzione pari a 118.295.107 euro, un incremento del +6,65%, che consolida il posizionamento di questa realtà del Terzo Settore tra le prime dieci cooperative sociali in Italia.

“Dobbiamo considerare questo risultato più che soddisfacente – ha detto Pietro Segata – perché anche in condizioni imprevedibili e avverse è frutto della nostra capacità di progettare, qualificare e gestire molteplici attività, con risposte convincenti e adeguate, quasi uniche. Alcuni risultati? Pur in un momento di crisi globale abbiamo dato piena applicazione al rinnovo del CCNL di settore e siamo la prima cooperativa sociale ad avere ottenuto il livello Oro dell’Accreditation Canada, accreditamento internazionale per le organizzazioni sanitarie”.

Nel 2023 la cooperativa, fondata da nove soci e che oggi conta oltre 3.500 lavoratori e un totale di 4.262.609 ore di lavoro prestate, ha partecipato a 56 gare d’appalto, con una percentuale di successo del 66%. Presente in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia nella gestione di nidi, residenze e centri diurni per persone anziane e disabili, nell’accoglienza a migranti e senza dimora, si è sviluppata anche in ambito sanitario.

Nel 2023 Società Dolce si è anche rivelata un trampolino di lancio per i giovani del territorio verso il mondo del lavoro, ospitando 140 tirocini curriculari inviati dalle università, da istituti tecnici o professionali e da diversi enti formativi accreditati, oltre a 14 inserimenti riabilitativi e borse lavoro, 6 progetti di servizio civile universale e 9.380 ore di studio concesse ai lavoratori.

Il futuro? Consolidare. “La nostra intenzione – conclude Segata – è di rafforzare la presenza nei territori in cui operiamo, attraverso i servizi che gestiamo. Investiremo anche sul settore privato, che ha attenuato significativamente il disagio finanziario dovuto allo stallo della Pubblica Amministrazione, che pare avere carattere endemico e duraturo”.