Il Geometra al tuo fianco: “Geometri consulenti fondamentali in molti aspetti della vita dei cittadini”

Anche Lugo protagonista della giornata “Il Geometra al tuo fianco”, indetta dall’Ordine dei Geometri per rispondere a domande e dubbi dei cittadini in merito ad edilizia, compravendita case, condomini, mediazione, catasto, estimo o norme legate a sicurezza e antincendio. La giornata, strutturata su tutto il territorio provinciale, con tre punti informazione allestiti a Ravenna, Lugo e Faenza ha visto i professionisti direttamente in campo per promuovere la figura del geometra come consulente fondamentale in molti aspetti della vita quotidiana.