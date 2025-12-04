Nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre, il Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, ha fatto visita al Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna.

All’arrivo presso la caserma Frignani, il Generale è stato accolto dal Colonnello Andrea Lachi, Comandante provinciale, e ha incontrato una rappresentanza di ufficiali e militari provenienti dal capoluogo e dalle Compagnie di Faenza, Lugo e Cervia-Milano Marittima, oltre a delegazioni dei Carabinieri Forestali e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso della visita, l’alto ufficiale ha rivolto ai presenti un messaggio di riconoscenza e incoraggiamento, esortandoli a mantenere il massimo impegno nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, con particolare riferimento alla tutela della sicurezza dei cittadini. Ha inoltre espresso la propria vicinanza al personale impegnato ogni giorno nei servizi operativi sul territorio.

In conclusione, il Generale Scandone ha formulato ai Carabinieri e alle loro famiglie i migliori auguri in vista delle imminenti festività natalizie.