In occasione del XXX anniversario del gemellaggio tra la Provincia di Ravenna e l’Olstalbkreis si è svolto stamattina nella Sala Consigliare del Palazzo della Provincia un momento celebrativo. L’Ostalbkreis è uno dei circondari dello stato tedesco del Baden-Württemberg. Fa parte del distretto governativo di Stoccarda. Il patto d’amicizia sottoscritto tra la Provincia e il distretto tedesco è stato in questi trent’anni moltiplicatore di altri nove gemellaggi tra Casola Valsenio, Faenza, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Russi, Cotignola, Cervia, Solarolo, Castelbolognese e le municipalità dell’Ostalb contribuendo ad incentivare intensi scambi tra giovani, associazioni e cittadini tra i due territori.

Alla cerimonia in Provincia ha partecipato, oltre a una rappresentanza della Provincia stessa e dell’Ostalb, una folta delegazione dei Comuni della provincia di Ravenna ed è stata l’occasione anche per una presentazione del territorio e in particolare dei nove Comuni gemellati.

La delegazione tedesca ha poi proseguito la propria visita istituzionale ai principali monumenti cittadini.