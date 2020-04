Il gelo continua a flagellare i campi. Coldiretti: “Rischiamo di perdere completamente le produzioni”

Il freddo di questi giorni sta dando il colpo di grazia alle coltivazioni in provincia di Ravenna. Le lunghe notti esposte al gelo stanno pregiudicando il raccolto che era riuscito a salvarsi la scorsa settimana. Il bilancio che traccia Coldiretti è pesante e si va a sommare all’emergenza sanitaria in corso, tant’è che le norme per aiutare i lavoratori stagionali rischiano di rivelarsi inutili, secondo l’associazione di categoria, poiché a mancare sarà lo stesso lavoro, a causa del raccolto saltato.