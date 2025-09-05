La sfida televisiva fra le migliori gelaterie italiane arriva anche a Faenza. Nel pomeriggio di giovedì, Vetulio Bondi, tra i gelatieri più conosciuti in Italia, conduttore del programma tv “Il Gelato Perfetto” era a Faenza per registrare una puntata della seconda stagione del format di Food Network Italia (Gruppo Discovery).

Prodotte da Addictive Ideas srl in collaborazione con Unconventional Gelato e con la sponsorizzazione di Bravo Spa, le puntate restituiscono un viaggio nella storia, nella cultura e nelle origini del gelato italiano, inteso come prodotto gastronomico e insieme culturale.

Durante la prima stagione, Bondi ha visitato le città e le province di Torino, Genova, Milano e Parma. Ieri è stato il turno di Faenza.

Massimo riserbo su quali saranno le gelaterie che si sfideranno per decretare il miglior gelato artigianale di Faenza, anche se la presenza della troupe televisiva in pieno centro storico fa intuire che almeno uno dei concorrenti è collocato all’interno dell’antica cinta muraria. Non è escluso che la sfida sia a più ampio raggio, contemplando gelaterie di altre città della provincia di Ravenna.