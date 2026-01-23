Si terrà lunedì prossimo, 26 gennaio, l’evento conclusivo di “Il giardino è di tutti”, il percorso di progettazione partecipata che ha ripensato gli spazi verdi del quartiere San Rocco. L’appuntamento è fissato per le ore 17:30 presso il Teatro della Parrocchia di San Marco (ingresso via Pietro Mascagni).

L’iniziativa rappresenta il culmine di un intenso lavoro di rete che ha visto collaborare fianco a fianco il mondo della scuola e la cittadinanza attiva. Protagonisti del progetto sono stati gli studenti e le studentesse delle classi 2^A, 2^B, 2^C e 2^D della Scuola Secondaria “Bendandi” e della classe 5^B della Scuola Primaria “Martiri di Cefalonia” (I.C. San Rocco). I giovani, tuttavia, non hanno lavorato da soli: il percorso ha coinvolto attivamente residenti, associazioni locali e il Quartiere, in un dialogo intergenerazionale volto a immaginare nuove soluzioni per la vivibilità degli spazi comuni. Durante l’incontro saranno illustrati gli esiti della progettazione condivisa, che riguardano sia le aree verdi di pertinenza scolastica sia gli spazi pubblici del quartiere.

Il momento centrale sarà la consegna ufficiale delle proposte al Comune di Faenza, invitato a recepire le istanze e le visioni emerse dal territorio per dare seguito ad alcuni interventi nelle future politiche di pianificazione urbana. Il percorso ha già raccolto la collaborazione di alcune associazioni e residenti nel realizzare piccole azioni migliorative degli spazi pubblici del quartiere o della scuola, mettendo a disposizione tempo e competenze per la comunità.

L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, alle famiglie della comunità scolastica dell’I.C. San Rocco, alle associazioni e a chiunque sia interessato alla cura e valorizzazione degli spazi pubblici verdi del quartiere San Rocco. L’ingresso è libero fino alle ore 18:30.

Il percorso è stato finanziato dal Bando Partecipazione (L.R. 15/1018) della Regione Emilia Romagna.