Ha preso il via questa mattina a Ravenna la manifestazione di Bell’Italia, che porta in Piazza del Popolo le eccellenze gastronomiche, quest’anno, di 15 regioni italiane, presenza fissa in città fino a domenica, ogni giorno dalle 9:00 alle 20:00.

Dai formaggi piemontesi ai taralli pugliesi, dalla nduja calabrese alla focaccia ligure, dai cannoli siciliani alla liquirizia, e poi salumi ed insaccati, olive, vini e liquori, oli pregiati e delizie particolari, dolci e salate.