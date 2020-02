Il finalista Annibale Guarini, “insegnante eccezionale” della scuola Montanari: un innovatore didattico

È Annibale Guarini, insegnante di musica e sostegno nella scuola secondaria di primo grado “Mario Montanari” di Ravenna, ad essere tra i 20 finalisti del Global Teacher Prize 2020 della Varkey Foundation che punta i riflettori sull’eccezionale lavoro svolto da milioni di insegnanti nel mondo. Il Global Teacher Prize è centrato sul riconoscimento dei meriti di un insegnante ‘eccezionale’, che abbia dato un contributo notevole alla professione e nel contempo abbia messo in luce il ruolo fondamentale rivestito dagli insegnanti nella società.

Guarini è stato selezionato dalla giuria di Atlante Teacher Award tra i 20 migliori docenti d’Italia, valutati in base a progetti rispondenti a criteri di innovazione didattica, originalità, incidenza sul tessuto scolastico, integrazione di studenti in situazioni di difficoltà e replicabilità. Ad una seconda selezione, Guarini è stato invitato a Roma risultando fra gli otto finalisti del concorso.

Da dieci anni il suo far scuola prevede il ricorso alla didattica laboratoriale: insegna a riparare e restaurare biciclette e motorini ai suoi alunni, mettendo in relazione le discipline con il lavoro svolto all’interno del laboratorio.

Negli ultimi quattro anni, il laboratorio ha acquisito notevole importanza rientrando nella progettualità d’istituto “LA SCUOLA OFFICINA: LABORATORI PER COMPETENZE IN USCITA”. Nello specifico il laboratorio “Ricicletta” del prof Guarini, affiancato dal prof Andrea Montanari ripara gratuitamente le biciclette degli alunni della scuola attraverso il lavoro degli stessi, restaura vecchi rottami a due ruote (offerti da privati o enti esterni) per essere donati successivamente come biciclette nuove a ragazzi poco abbienti. Vengono anche realizzate biciclette adattate alle necessità fisiche degli alunni in condizione di disabilità.

Nel maggio 2019 gli studenti della classe 3ªD, coordinati dai professori Annibale Guarini e Anna Tassinari, sono stati riconosciuti vincitori, in Emilia-Romagna, del Concorso promosso dalla Fondazione Falcone in collaborazione col MIUR dal titolo “Follow the money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale”, presentando il video dell’installazione “NOMAFIA BIKE”, che è stato in mostra nella stessa Scuola “Mario Montanari”.