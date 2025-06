È stata una giornata intensa, calda e ricca di emozioni quella vissuta lunedì 2 giugno dagli atleti del Fight Club, impegnati nella tappa regionale del Trofeo CONI 2025 a San Secondo Parmense, in provincia di Parma.

A spiccare su tutti è stata Bianca Medri, che si è aggiudicata con determinazione la medaglia d’oro nella specialità del kumite – combattimento a contatto controllato (categoria -50 kg), in una finale combattuta fino all’ultimo secondo contro un’avversaria di alto livello. Grande soddisfazione per l’atleta, che ha regalato momenti di entusiasmo a familiari e sostenitori tra il pubblico.

Nonostante l’ottima prestazione, Bianca Medri non è però riuscita a centrare il doppio obiettivo della giornata: nella finale inter-categoria contro la vincitrice dei -45 kg, ha ceduto il passo, mancando così la qualificazione per rappresentare l’Emilia-Romagna alla finale nazionale del Trofeo CONI, in programma a Jesolo.

Buon esordio anche per Leonardo Stanganelli, impegnato nella categoria -43 kg: ha mostrato buone qualità tecniche e fisiche, anche se è mancato quel pizzico di determinazione in più per salire sul gradino più alto del podio.

Giornata invece da dimenticare per Simone Grilli e David Cirstea, che non sono riusciti a esprimere al meglio il proprio potenziale in gara.

Il Trofeo CONI, organizzata dal comitato regionale FIJLKAM Karate in collaborazione con l’ASD Centro Studi Karate Parma, si conferma un’importante occasione di crescita e confronto per i giovani karateka: «Il Karate è uno sport da combattimento – commenta il Direttore Tecnico del Fight Club, dott. Vito Durante – ma richiede una preparazione completa, non solo fisica ma anche mentale. Esperienze come queste aiutano i nostri ragazzi a migliorarsi e a maturare, dentro e fuori dal tatami».