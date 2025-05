Sabato 3 maggio il Fight Club di Ravenna si è aggiudicato il Premio per lo Sport bandito dal CRAL della BCC ravennate, forlivese e imolese. Un premio che va oltre le vittorie sul tatami: viene infatti conferito a chi si distingue per merito, coinvolgimento, intraprendenza e soprattutto per la capacità di coniugare sport, solidarietà e inclusione sociale.

“Siamo grati alla BCC per questo riconoscimento e per aver colto il valore profondo delle nostre attività,” commenta Vito Durante, Presidente e Direttore Tecnico del Fight Club. “La nostra visione va oltre l’agonismo: lo sport è uno strumento potente di crescita personale ed educativa. Se ben guidati, bambini e ragazzi possono diventare cittadini consapevoli, capaci di scegliere, esprimersi e raggiungere i propri obiettivi.”

Il riconoscimento si affianca a un’altra notizia di rilievo: la recente nomina di Vito Durante a delegato provinciale per il settore Karate da parte del Comitato Regionale Emilia-Romagna della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). Un incarico che conferma la solidità e la reputazione del lavoro svolto sul territorio.

E il Fight Club non si ferma. Domenica 11 maggio, nella palestra Mattioli (via Cicognani 8, Ravenna), si terrà la terza edizione dell’All Valley Karate Cup: una giornata interamente dedicata ai più giovani, con l’obiettivo di promuovere il Karate come strumento di inclusione e crescita sociale. L’evento accoglierà anche atleti con disabilità, in un clima di sport autentico e condivisione.

300 partecipanti suddivisi su 17 associazioni provenienti da tutta la regione, Il clou sarà la gara a squadre mista di combattimento prevista per le ore 17:00 per le categorie esordienti 2012/2013.