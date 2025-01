Il 5 e 6 gennaio il Fight Club ha partecipato alla 24ma edizione di EuroCamp Cesenatico, un progetto che, grazie all’impegno e perseveranza del lungimirante M Carlo Maurizzi, vuole promuovere nella nostra regione le arti marziali come strumento di coesione ed aggregazione con il Progetto Sport a Scuola Fijlkam rivolto con una netta attenzione alle fasce pre-agoniste. Ospiti straordinari nella presentazione di apertura presso il palazzo dei congressi di Cesenatico, il neo eletto Presidente Fijlkam Giovanni Morsiani, il Dt della nazionale di Judo, Laura Di Toma, il Dt della nazionale di Lotta Salvatore Avanzato, il consigliere nazionale per il Settore Karate Daniela Berrettoni, il Presidente del Settore Ju-jiutsu Antonio Amorosi, il Presidente Fesam- Arti Marziali Maurizio Mazza, il consigliere nazionale della lotta Salvatore Finizio, lo Sponsor ufficiale della nazionale Emilio Appiana e gli atleti della nazionale di karate Angelo Crescenzo, Mattia Busato e Michele Ciani.

La nostra ASD ha partecipato con il coinvolgimento di atleti selezionati dal Dt Vito Durante, che hanno vissuto due giorni intensi di allenamento sul tatami confrontandosi e mettendosi alla prova con atleti di altre scuole del nostro territorio e interessanti attivamente nella co-organizzazione dell’evento.

Settore Arti Marziali Miste

Domenica 5 gennaio, Giacomo Siroli – aspirante istruttore K1, Giulia Garofalo – atleta MMA a contatto pieno – e Lucia Ballardini – atleta K1 light contact, hanno partecipato al seminario della Formazione WFC, WKAFL, WBFC, ASI a Rosate Milano. Gli atleti del Fight Club hanno partecipato allo stage di boxe tenuto da Andrea Galbiati, importante occasione di confronto in preparazione per l’evento Hunter MMA che vedrà in gara Giulia e Lucia il prossimo 19 gennaio.

Settore Difesa Personale

Domenica 12 gennaio, ore 10.00-12.00, è in programma il terzo appuntamento con “WONDER”, il nuovo progetto Fight Club nato per promuovere conoscenza e consapevolezza dei principi di difesa personale femminile.

E da oggi, martedì 7 gennaio, riprendono regolarmente tutti i corsi dei settori karate, Combat Sport e Functional Traning.