Gli atleti ravennati delle categorie cadette (classe 2011/2010) del FIGHT CLUB hanno dato battaglia oggi presso il palazzetto del sport di Piacenza alle qualificazioni regionali di karate per la specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato) approdando così ai Campionati Italiani Cadetti Fijlkam del prossimo 24 e 25 maggio presso il Palapellicone di Ostia Lido(RM). Si aggiudicano la qualificazione: Giuseppe Stanganelli, che conquista il titolo di campione regionale nella categoria -47 Kg dopo un avvincente round robin vincendo tutti e tre gli incontri al cardiopalma. Mattia Ricci, vince la finale per la medaglia di bronzo che gli garantisce la qualificazione nella categoria -63 kg dopo un inizio non al Top!!!

Alessandro Cirstea si qualifica di diritto nella meno 63 kg grazie alla medaglia di bronzo ottenuta lo scorso anno al Campionato Italiano Esordienti.

Segnaliamo le medaglia di bronzo di Christian Falcone nella -52 kg e Josephine Schlossberg nella meno 68 kg, che purtroppo non gli sono bastate per portare a casa il risultato sperato, la qualificazione alle finali nazionali.

Adesso testa al prossimo impegno, l’ Open League di Riccione del prossimo 12/13 aprile ospiterà nella splendida cittadina romagnola circa 2000 atleti accompagnati da circa 300 tecnici da tutta Italia, per una due giorni di gara di altissimo profilo per il karate federale. “ricaricheremo le batterie durante le festività pasquali, ma senza fermarci del tutto con gli allenamenti, essere un uomo/donna di sport significa conoscere il valore dei sacrifici e delle rinunce per poter raggiungere i propri obiettivi” conclude cosi il Direttore Tecnico Vito Durante.