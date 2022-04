Il festival internazionale Corti da Sogni nuovamente di casa al Teatro Rasi | VIDEO

Dal 26 al 30 aprile torna il festival Corti da Sogni. La rassegna internazionale sarà nuovamente al Teatro Rasi, ma avrà anche una serata speciale il 28 luglio all’Arena del Sole a Lido di Classe. Nove le categorie del concorso, fra le quali anche il premio dedicato a Giuseppe Maestri, riservato ai corti d’animazione, e il premio del pubblico Creatività in corto. Nuova menzione sarà il premio Green Planet. 24 i Paesi rappresentati dalle opere selezionate per il festival. Per ogni singola giornata 3 euro il prezzo d’ingresso. Mercoledì 27 una mattinata dedicata alle scuole. Sabato 30, prima della serata finale, alle 18.30 un incontro col fumettista Davide Reviati