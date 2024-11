Ravenna ha l’onore di ospitare quest’anno Future, il Festival de L’Eredità delle Donne 2024, con un evento d’importanza nazionale inserito nel cartellone OFF 2024, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Grazie a L’Eredità delle Donne, ogni anno, generazioni diverse di scienziate, politiche, economiste, imprenditrici, attiviste, scrittrici, artiste e ambientaliste si incontrano al festival dedicato all’empowerment femminile che vuole raccontare la contemporaneità attraverso le sue protagoniste, per riscoprire il ruolo che le donne hanno avuto e continuano ad avere nei diversi campi del sapere e della società, e contribuire così al progresso e all’eredità che lasceremo alle generazioni future, con l’obiettivo di favorire la rivoluzione culturale necessaria per sconfiggere il dramma della violenza di genere.

Il Festival, quest’anno sotto la direzione artistica di Serena Dandini, è un progetto di Elastica con Gucci e Fondazione CR Firenze come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze e il patrocinio della Regione Toscana. Il progetto, in collaborazione con Elle, è reso possibile grazie a Intesa Sanpaolo, Pampers, Tim e con il contributo di Birra Peroni, Gilead Sciences e SYNLAB. Rai Radio 2 è la radio ufficiale.

Si ringraziano Manifattura Tabacchi, ZOO Hub e Opera Prima, sedi della settima edizione del festival.

Nell’ambito prestigioso del Festival, domenica 24 novembre 2024, presso lo Studio Zeba, via del Pino 82 (Ponte Nuovo) dalle 15 alle 18, organizzato da Daniela Zeba (Presidente Quorum Rosa) e Marina Magnani (Ambassador e Facility Medianos), avrà luogo un laboratorio interattivo, dal titolo: “Medianos: la potenza del metodo esperienziale, per prevenire la violenza di genere” https://ereditadelledonne.eu/2024/programma-off/daniela-zeba/

L’incontro sarà condotto dall’ideatore di Medianos, dott. Massimiliano Ferrari, che presenterà l’innovativo e potente metodo, utile per gestire i conflitti, ma soprattutto, in quest’occasione, prezioso strumento per la comprensione dell’altro e prevenire così ogni forma di violenza, anche quella di genere. Medianos si rivolge in modo particolare alle giovani generazioni ed è destinato a lasciare un segno significativo in ambito sociale, come attestano i suoi successi già in ambito scolastico, terzo settore e aziendale. L’ evento, a cui parteciperà anche la dott.ssa Sonja Riva, counselor centro antiviolenza e mediatrice familiare, prevede il collegamento di un’ospite d’eccezione: la professoressa, psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, che interverrà in apertura.

L’incontro, gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza, si presenta come un laboratorio pratico interattivo tra tutti i partecipanti, ha come fine lo sviluppo di un nuovo approccio nel considerare il tema della prevenzione della violenza come fondamentale per porre basi solide per una cultura del cambiamento e della consapevolezza nei rapporti interpersonali; sarà un’occasione imperdibile di grande valore culturale e formativo per condividere esperienze, visioni ed opinioni.