Tornare alla vittoria e farlo in questo modo permette di lanciare un messaggio chiaro: il Faventia c’è. I leoni escono con tre punti meritatissimi dal posticipo di domenica a Borgo Tuliero (dove si è giocato per problemi all’illuminazione del San Rocco), ma non senza patemi. Nonostante un’ininterrotta mole offensiva, i biancoblù si vedono rimontare due gol nella ripresa, trovando la forza per mettere a referto il 3-2 finale.

Un primo tempo all’attacco e senza soluzione di continuità quello del Faventia, che mette radici nella metà campo avversaria. Il palo colpito al 17’ anticipa solo il vantaggio di Albonetti al 22’, la cui conclusione deviata beffa l’estremo difensore. Al 25’ Ras si fa murare in 1vs1 e al 28’ Cheikh, ben incuneatosi in area, chiude troppo il tiro. Il raddoppio porta invece la firma di Sow, che deposita in rete sugli sviluppi di calcio d’angolo al 37’. Ma prima dell’intervallo c’è ancora spazio per un paio di sgasate di Albonetti, che per due volte non riesce a superare il numero 1 gialloverde.

Bastano 5’ del secondo tempo al Borgo Tuliero per rientrare in partita: bella palla da corner e stoccata decisiva di Sani. 2-1. Poi il match riprende da dove l’avevamo lasciato. Al 54’ Albonetti non concretizza una grande sponda di Ras. E neanche il tempo per rammaricarsi della traversa centrata da Meta che, al 69’, il penalty di Bellini fa 2-2. C’è aria di beffa, ma l’immediata reazione del Faventia è da applausi. Minuto 77’: Altini trova il jolly su punizione di Luca Savorani e cambia definitivamente il parziale. Finisce 3-2.

«Torniamo ai 3 punti confermando il buon periodo di forma fisica e mentale – soddisfatto, mister Rodondi -. Ci siamo dimostrati superiori alle difficoltà. Ora, la chiave per mantenere il passo in vetta sarà l’autostima. Prestazioni simili ci fanno capire che ce la possiamo giocare con tutti, nessuno escluso».