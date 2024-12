Vince e convince il Faventia, che a Granarolo Faentino supera il Sesto Imolese in una gara frizzante. Un gol a testa nel primo tempo, poi la fame di successo nella ripresa, premiata a 7’ dalla fine dal rigore di Sarr, autore anche della rete del 3-1 che a tempo scaduto chiude ogni discorso.

Cominciano bene entrambe le rivali ma al 21’ è il Faventia a portarsi in vantaggio: dopo due buone palle gol ospiti, Check lancia in porta Racine, che anticipa l’estremo difensore avversario e deposita in porta. 1-0. Non demorde il Sesto che al 35’, dopo l’ennesimo parapiglia in area biancoblù, riesce a insaccare l’1-1 da pochi passi. Qualche minuto e i padroni di casa sfiorano subito il controsorpasso: il tentativo di Ceroni sbatte sulla traversa a portiere battuto.

Inizio ripresa animato da una buona chance per parte. È scoccato il minuto 48′ quando il tentativo di Sarr sfiora il bersaglio, mentre al 53’ Momo alza il muro e sventa il pericolo rossoblù. Il Faventia vuole vincerla e inanella occasioni in rapida successione sui piedi di Altini, Luca Savorani, Syll e Racine, ma il match rimane in equilibrio. Poi l’83’. Continua l’assalto. Fallo in area imolese, rigore. Calcia Sarr: 2-1. Sarà poi lo stesso attaccante, in contropiede, a chiudere i discorsi al 95’ per il definitivo 3-1.

Secondo mister Rodondi «dopo il primo vantaggio meritato, seguito però dal pareggio avversario, siamo andati un po’ in difficoltà. Bravi i ragazzi a rientrare dall’intervallo con il piglio giusto e a non farsi prendere dall’ansia di segnare, finché non è arrivato il gol del 2-1. La strada è quella giusta», conclude.