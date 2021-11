La sezione faentina dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – ANPI, in collaborazione con il circolo ARCI “Prometeo”, organizza la presentazione del libro “Il fascismo in persona – Italo Balbo, la storia e il mito”, recentemente pubblicato a cura del prof. Andrea Baravelli, dell’Università di Ferrara, presso l’editore Mimesis. La presentazione avrà luogo Mercoledì 10 novembre, alle 20.30, presso la sede del Circolo “Prometeo”, in Faenza, vicolo Pasolini 6. Sarà presente il prof. Baravelli, presentato da Alberto Fuschini, a nome dell’ANPI.

L’iniziativa è organizzata in preparazione del congresso della sezione ANPI, che si terrà sabato 20 novembre, in Palazzo Laderchi, Corso Garibaldi 2, presso il salone del Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea.

La figura e la storia del gerarca fascista Italo Balbo, deceduto durante la II guerra mondiale, sono oggetto di notevole interesse fra gli storici ed il pubblico. Balbo fu indubbiamente il gerarca fascista piu’ originale, per le sue imprese aviatorie, per il suo inserimento nelle leve di potere del regime e per l’impulso dato al colonialismo italiano in Libia. Bisogna ricordare, tuttavia, che egli raggiunse il potere per mezzo dell’uso spregiudicato della violenza, attaccando le organizzazioni antifasciste anche dopo la costituzione del governo di Mussolini. Le squadre fasciste da lui guidate seminarono il terrore in tutta la nostra regione, in particolare nella provincia di Ravenna, con l’invasione del capoluogo, il saccheggio della Camera del Lavoro e l’incendio della sede della Federazione delle Cooperative. Egli fu il mandante dell’omicidio di don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta.

Il prof. Andrea Baravelli è docente di Storia contemporanea presso l’Università di Ferrara e risiede a Ravenna. I suoi studi sono rivolti all’approfondimento della storia d’Italia e dell’Emilia-Romagna nel ‘900. Tra le sue numerose attività, ricordiamo che è membro del Comitato scientifico della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna.

Alberto Fuschini, funzionario della CGIL e dirigente dell’ANPI, è nato e risiede a Faenza. E’ laureato in Scienze storiche ed ha pubblicato vari testi di storia locale, partecipando alla stesura della Storia di Faenza pubblicata dall’ed. Casalini di Cesena.

L’iniziativa sarà attuata nel rispetto della normativa anti-COVID e sarà ammesso il pubblico, previa esibizione del green pass, fino ad esaurimento dei posti.

Per informazioni, telefonare ai n. 3338618612 oppure 3472505843