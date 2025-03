Fondamentale vittoria per il Faenza che si impone2-1 sul campo della Vis Novafeltria: un successo molto importante che porta tre punti utili anche a distanziare l’avversario in classifica.

Una sbavatura a inizio partita, come già accaduto altre volte, poteva compromettere l’esito per i biancoazzurri che invece sono stati bravi a ribaltare il risultato dopo lo svantaggio dei primi minuti.

La Vis Novafeltria passa già al 9’: un cambio di gioco libera il terzino Andrea Pavani, che aggancia il pallone in area, non è efficace nel primo controllo, ma poi è bravissimo con una doppia finta a liberarsi al tiro di sinistro. La palla colpisce il faentino Prati e rimane nei pressi della linea di porta dove è lesto Caniniad approfittarne e infilare in rete in scivolata. 1-0

Tre minuti dopo sempre Canini è protagonista di uno spunto in velocità fin quasi sul fondo e sull’uscita di Ruffilli per chiudere lo specchio, serve al centro Fofana, che non arriva in tempo sprecando la ghiotta occasione. Al 19’ si fa vivo il Faenza con un tiro dalla distanza di Grazhdani che viene deviato. Poi è Ulivieri a provarci con una botta dal limite che trova la parata di Olivieri.

Al 33’ Canini lanciato in contropiede evita il tentativo di recupero di Albonetti, ma al momento del tiro, arriva Borini a ostacolarlo e smorzare la conclusione che non dà problemi al portiere Ruffilli.

Poi è Castellani a farsi luce e dal limite dell’area conclude di poco alto sopra la traversa.

La replica del Faenza porta il pari al 41’: Gimelli scende sulla fascia sinistra e mette al centro un prcciso cross su cui svetta e colpisce con un impatto perfetto Ulivieriche manda di testa il pallone all’incrocio dei pali, ma poi ricade male a terra ed è costretto a uscire per infortunio alla caviglia sostituito da Zani. 1-1

A inizio ripresa, mister Cavina inserisce Bertoni e Tuzio cercando un innesto di grinta e agonismo e la mossa risulta efficace, anche se nei primi minuti il Faenza deve far fronte agli attacchi della Vis Novafeltria. Fofana tira di destro,riprendendo una corta respinta della difesa, ma non è preciso. Di nuovo Canini di destro in area al 50’, ma il tiro si spegne sopra la traversa. Ancora i gialloblù di casa ci provano con una punizione di Marco Evaristi che termina a lato. A poco a poco però la pressione dei padroni di casa diminuisce e i biancoazzurri prendono fiducia e spazio. Al 24’ ripartenza da manuale orchestrata da Tuzio che in velocità va quasi sul fondo e restituisce il pallone con un rasoterra preciso a Zani che ferma il pallone con il sinistro e di destro infila l’angolino. 1-2

Il gol è una doccia gelata per la squadra di casa, che crea una unica occasione con un tiro da fuori area di Baldinini. È invece il Faenza che va vicino al terzo gol due volte. In particolare con un rasoterra di Grazhdani da distanza ravvicinata, a cui si oppone Olivieri di piede. Finisce con la vittoria dei biancoazzurri che affronteranno domenica 16 marzo (ore 14.30) allo stadio “Bruno Neri” i giallorossi del Medicina Fossatone.

Faenza – Vis Novafeltria

Vis Novafeltria: Olivieri, A. Pavani (16’ st Guerra), Pisacreta (25’ st L.Evaristi), Castellani, Renzi, Giacobbi, Piva (38’ st Giorgini), Baldinini, Canini, M. Evaristi (25’ st Camara), Fofana (16’ st Frihat). A disposizione: Burioni, T.Pavani, Paesini, Galli. All. Giorgi

Faenza: Ruffilli, Brusi (15’ st Tuzio), Gimelli, Borini, Prati, Albonetti, Marocchi (27’ st Strada), Caroli (6’ st Bertoni), Grazhdani (39’ st Cavolini), Gjordumi, Ulivieri (45’ pt Zani). A disposizione: Fabbri, Karaj, Signore, Servadei. All. Cavina

Arbitro: Burgassi di Firenze – assistenti: Proetto di Cesena e Ferretti di Bologna

Reti: 9’ pt Canini, 41’ pt Ulivieri, 24’ st Zani

Ammoniti: Pisacreta, Castellani; Brusi, Albonetti, Marocchi, Matulli (vice all.)