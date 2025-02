Niente da fare per il Faenza contro la capolista Tropical Coriano che si è confermata la squadra che gioca il miglior calcio del girone, ricca di individualità e meritatamente in testa. Il punteggio finale 2-0per i padroni di casa sul campo di Cattolica è però severo nei confronti dei manfredi che hanno retto abbastanza bene con un buono pressing alto nel primo tempo rintuzzando le occasioni avversarie. Poi nel secondo tempo, nel giro di due minuti sono arrivati i due gol.

Il Tropical Coriano ha fatto subito la partita, come da copione. Ci prova due volte Pasquini dal limite e dentro l’area, ma trova prontissimo Fabbri alla risposta con deviazione. Insiste la squadra di casa, ma il colpo di testa di Anastasi sul cross dalla bandierina termina alto. Al 37’ Fabbri è ancora attento sul tentativo di Scarponi, liberatosi con classe al tiro. A tre minuti dalla fine del primo tempo, una fiammata del Faenza: Bertoni in pressing recupera il pallone e lo indirizza in verticale per lo scatto di Ulivieri che va prontamente al tiro all’altezza del dischetto del rigore, ma trova la gran parata diPollini che devia in angolo ed evita il gol.

Nella ripresa, dopo dieci minuti, Signore nei pressi della panchina subisce l’attacco di Montriccoli e Scarponi che prende palla si accentra e sul limite dell’area lascia partire un siluro che manda il pallone all’incrocio dei pali. Gran prodezza che vale il vantaggio 1-0. Passano 120 secondi e il Tropical raddoppia in contropiede, grazie a Pasquini, che anticipa sull’uscita imperfetta di Fabbri recupera la palla e lo gira nella porta sguarnita. Il giovane portiere biancoazzurro si rifà ancora con una gran parata e deviazione su tiro Barbatosta, ultimo lampo della gara che si chiude sul 2-0

Per il Faenza, che non ha demeritato, continua il campionato in salita. Domenica 16 febbraio altro match difficile ma senza alternative allo stadio “Bruno Neri” contro il Castenaso.

Tropical Coriano – Faenza 2-0

Tropical Coriano: Pollini, Moricoli (39’ st S.Ronci), Prasso (8’ st Bartoli), F. Fabbri, Anastasi, Rossi, Pasquini, Serafini (26’ st Enchisi), Nisi, Scarponi (39’ st F.Ronci), Tamagnini (16’ st Barbatosta). A disposizione: Leardini, Dantraccoli, Bardeggia, Bufi. All.: Scardovi.

Faenza: D.Fabbri, Signore (33’ st Karaj), Gimelli, Borini, Prati, Albonetti, Marocchi (39’ st Emiliani), Bertoni (30’ st Missiroli), Grazhdani, Ulivieri (26’ st Cavolini), Tuzio (16’ st Strada). A disp.: Luzi, Caroli, Brusi, Zani.

Arbitro: Arcoleo di Palermo – Saccone di Forlì e Sabbia di Rimini

Reti: 10’ st Scarponi , 12’ st Pasquini

Ammoniti: Prasso, Moricoli, Bertoni