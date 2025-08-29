Nei giorni scorsi, il Comitato di Ravenna della F.I.G.C. ha ufficializzato la composizione dei due gironi del campionato di Terza categoria, che inizia il 13 settembre, mentre la Coppa il 30 agosto.

I raggruppamenti sono composti da 14 squadre: 26 del territorio e 2, per completare l’organico, in arrivo dal comprensorio imolese. Tra le formazioni iscritte c’è anche il Faenza Calcio.

La società manfreda, oltre a schierare la prima squadra nel campionato di Eccellenza, ha deciso infatti di allestire un secondo team, Faenza Under 21. La “rosa” ampia è composta da giocatori giovani che sono nel gruppo della prima squadra oltre che elementi della Under 19, in modo da poter garantire possibilità di scelta e soluzioni. Lo staff tecnico che guiderà la formazione Under 21 è composto dal preparatore atletico Francesco Di Nunzio, dall’allenatore della Under 19 Marco Matulli, dal preparatore dei portieri Edmondo Santarelli e dal collaboratore Mirko Piazza,

Dunque un “farm team” anche per il Faenza Calcio, che Nicola Cavina, direttore sportivo e allenatore della prima squadra motiva così.

“Dal momento in cui è stata abolita la regola dei fuori quota nei campionati di Eccellenza e Promozione, diventa automaticamente più complicato per i giovani della Juniores trovare spazio. Questo progetto mira a dare ai ragazzi tempo e minutaggio per poter crescere in un campionato vero, mentalmente e fisicamente più formativo di un torneo Juniores che ha altre caratteristiche”.

Il capitano designato è Michael Malavolti, difensore classe 2006, che, oltre a essere un punto di forza della Under 19, ha già debuttato in Eccellenza.

“La scelta del capitano – aggiunge Cavina – è stata immediata. Malavolti è stato il primo ad aver percepito l’importanza e l’ambizione del progetto che punta a favorire il percorso di crescita ai giovani atleti offrendo spazio, continuità e quindi opportunità ed esperienza”.

I ragazzi potranno confrontarsi tra ambienti e livelli competitivi diversi, sotto la guida di uno staff tecnico coeso e impegnato a guidarli nel loro sviluppo sportivo.

Michael Malavolti è convinto: “Mi aspetto di migliorare molto questa stagione, avendo più possibilità visti gli infortuni dell’anno scorso. Il gruppo della prima squadra è forte ed unito. L’Under 21 è una possibilità per rilanciarsi e il fatto di essere capitano comporta più obiettivi e responsabilità che sono pronto a portare”.

La Under 21 del Faenza calcio giocherà le partite casalinghe allo stadio “Bruno Neri” il sabato, alternate a quelle in trasferta della Under 19.

Ecco le avversarie del Faenza Under 21 nel Girone B di Terza Categoria: Endas Monti, Sporting Lugo, Biancanigo, Villanova, Conselice, Bisanzio, Prada, Ulisse & Penelope, Vatra, Porto Corsini, Compagnia dell’Albero, Sporting Castel Guelfo, Juvenilia Imola.