A volte le stagioni sportive non si indirizzano per il verso giusto e così si cerca di cambiare le carte per trovare soluzioni più efficaci.

E’ così il mercato ha modificato l’organico biancoazzurro allestito in estate per partecipare al campionato di Eccellenza regionale.

Nel finale d’anno hanno lasciato il Faenza altri tre calciatori.

Khadimou Rassoul Ndiaye detto “il Pampa”, attaccante ventiduenne senegalese con cittadinanza italiana (15 partite, 1 gol con il Faenza) è passato al Gambettola, dove ha già esordito.

Il ventunenne centrocampista Samuele Sciaccaluga, figlio d’arte (suo padre Paolo ha giocato a lungo tra C e B) ha totalizzato 14 partite (12 in campionato e 2 in Coppa) con la maglia del Faenza. Nell’ultimo mese ha visto ridurre il suo minutaggio e ha così deciso di intraprendere una nuova avventura. Sta vagliando diverse richieste da società di Eccellenza e anche D e a breve sceglierà la sua destinazione.

Infine, ultima uscita quella di Leonardo Samorè, 22 anni, esterno di difesa o centrocampo, che ha giocato 5 partite con il Faenza ed è passato all’Edelweiss Forlì, in Promozione. E’ tornato quindi nella città dove ha vestito le maglie del Forlì e del Cava Ronco.

Sempre da Forlì, dalla Pianta è invece arrivato al Faenza il diciannovenne portiere Mirko Luzi che sarà il terzo della Prima Squadra, dietro a Ruffilli e Fabbri, e vice di quest’ultimo nella formazione Under 19 Juniores guidata da Marco Matulli.

Questo movimento in entrata fa seguito agli arrivi tra novembre e inizio dicembre di RiccardoSignore, Matteo Strada, Manuel Prati e Aleksander Grazhdani.

Altre partenze, oltre a Ndiaye, Sciaccaluga e Samorè erano state, in novembre, quelle di Daniel Cappello trasferitosi al Cervia (Promozione) e Serigne Mbacke Gueye, alla Virtus Faenza (Prima Categoria).