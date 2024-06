Con un finale di stagione entusiasmante e playoff giocati molto bene, il Faenza Calcio ha riconquistato l’Eccellenza, categoria da cui mancava da cinque anni.

Un successo importante per la società biancoazzurra che è stato celebrato nella sala Rossa del Comune di Faenza, dove il sindaco Massimo Isola e l’assessore allo sport Martina Laghi hanno incontrato la squadra guidata dal presidente Gian Andrea Missiroli, dal dirigente Juri Locatini, dall’allenatore Agostino Vezzoli, dal direttore sportivo Nicola Cavina, i giocatori e altri dirigenti e tecnici per complimentarsi per il passaggio in Eccellenza.

Il sindaco Isola ha ringraziato la società per il risultato sportivo ottenuto, sottolineando anche l’importanza per la comunità del progetto di aggregazione tra Faenza e Virtus nel settore giovanile. “Un’azione virtuosa anche punto di vista sociale perchè portatrice dei valori positivi dello sport”

Concetto ribadito dall’assessore Laghi che ha messo in evidenza “la priorità del progetto educativo rivolto ai giovani e alla crescita nello sport”.

Il presidente bianco azzurro Missiroli ha ringraziato per l’invito e l’incontro “che ci rende orgogliosi e ci stimola nell’impegno di consolidare la categoria dando la possibilità sempre più in prospettiva ai ragazzi di giocare con la maglia della nostra città. L’allenatore Agostino Vezzoli – ha aggiunto Missiroli – per la seconda volta ha ottenuto il ritorno in Eccellenza come accaduto dieci anni fa. Un ringraziamento a lui, squadra e staff, un gruppo affiatato”.

Agostino Vezzoli, passando il testimone alla guida della squadra come mister a Nicola Cavina, ha ricordato come “la forza del gruppo siano state l’unità e la capacità di superare assieme i momenti difficili”.

Il calciatore Nicola Manaresi veterano dei colori manfredi, ha concluso evidenziando il ruolo dello staff a supporto della squadra a cui “ha cercato di dare il massimo contributo di esperienza per la crescita con l’esempio”.