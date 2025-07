Il Faenza Calcio esprime cordoglio per la morte di Giorgio Pasini, che si è spento a 71 anni.

“Pasone” è stato per tanti anni un collaboratore attivo e prezioso del Faenza Calcio fino a poche stagioni fa nel ruolo di allenatore del settore giovanile dopo aver operato per la DinamoFaenza.

Il Faenza Calcio lo ricorda per l’impegno svolto con dedizione e professionalità in tutte le categorie del vivaio e per il suo contributo come vice di mister Ezio Gamberi quando la Squadra juniores vinse il titolo nazionale di categoria nel 1987.

E’ stato anche collaboratore della Prima Squadra, con gli allenatori William Barducci e soprattutto l’indimenticabile Ivano Gavella in serie D e C2.

Per la sua attività di allenatore, Giorgio Pasini aveva ricevuto nel 2024 un riconoscimento speciale nella Pasqua dello Sportivo, la manifestazione promossa da Panathlon Club Faenzacon CSI, Anspi e per Associazione Disabili per nata con l’idea di coinvolgere e condividere con le società sportive e gli enti di promozione, un concetto di sensibilizzazione sui valori dello sport come mezzo di partecipazione e socializzazione.

Benvoluto da tutti anche per la sua generosità, Giorgio Pasini è stato anche grande appassionato e tifoso di basket femminile.

In questo momento di grande tristezza, il Faenza Calcio si stringe a familiari e amici e porge le più sentite condoglianze.