Da una settimana ha preso il via la stagione 2025-26 del Faenza calcio con l’inizio della preparazione al campionato di Eccellenza, sotto la guida del confermato allenatore Nicola Cavina. Ad affiancarlo gli altri membri dello staff: i preparatori atletici Francesco Di Nunzioe Marco Matulli che seguirà anche la squadra Under 19 come allenatore, il preparatore dei portieri Edmondo Santarelli, il collaboratore Mirko Piazza, oltre al massaggiatore Ezio Giovannini.

Sono sei i volti nuovi: il portiere Pietro Zauli, i difensori Diego Franceschini e Matteo Navarro, il centrocampista Leonardo Albonetti, gli attaccanti Federico Bonavita e Giacomo Lanzoni.

Avrà un ruolo centrale nello schieramento manfredo e sarà un punto di riferimento come il nucleo di giocatori esperti confermati, a cominciare dal portiere e capitano Riccardo Ruffilli, dai difensori Matteo Albonetti, Marco Borini, Manuel Prati e Francesco Gimelli, dai centrocampisti Federico Bertoni, Qazim Gjordumi, Stefano Marocchi e Nicola Missiroli, dall’attaccante Tommaso Uliveri. Nell’organico anche dodici giovani, nati negli anni 2005 e 2006, alcuni dei quali hanno già giocato anche molte partite da titolari, e 2007, oltre al terzo portiere Federico Villani (classe 2009).

Sono 26 i calciatori a disposizione per le 4 settimane che precedono l’inizio del campionato di Eccellenza il cui calendario è stato appena ufficializzato.

Per l’allenatore Nicola Cavina: “Sono tutte partite complicate e difficili, il livello rispetto all anno scorso si è alzato. A parte Ferrara e Mezzolara che vedo favorite, anche tutte le altre sono competitive. Nn c’è una squadra materasso”. Riguardo alla preparazione, il mister biancoazzurro aggiunge: “Sono molto contento dell’impegno dei ragazzi in questi primi giorni di lavoro”.

In vista della prima giornata di campionato di Eccellenza, sono state fissate alcune partite test amichevoli, tutte in trasferta data l’indisponibilità dello stadio “Bruno Neri” in manutenzione dopo la disputa del Palio del Niballo. Dopo la prima sgambata a ranghi interni contrapposti finita 3-3, il primo match sarà sabato 9 con il Bakia Cesenatico (Promozione), poi mercoledì 13 agosto con il Cervia United (Promozione), e una settimana dopo il 20 in famiglia con la Virtus Faenza (Prima Categoria). ultimo match prima dell’esordio in Coppa Italia, domenica 24 agosto a Solarolo. Una settimana dopo ci sarà la prima di campionato, che prenderà il via domenica 31 agosto con il match in trasferta a Mesola, in provincia di Ferrara.

Hanno lasciato il Faenza per trasferirsi in altre società, il portiere Diego Fabbri che dopo un periodo di studio all’estero rientrerà a gennaio 2026, i difensori Riccardo Signore (Fratta Terme), Shain Karaj (Dozzese), Lorenzo Bandini (San Rocco), Lorenzo Piancastelli (Bagnara), il centrocampista Matteo Strada (Roncofreddo), gli attaccanti Aleks Grazhdani (prossimo ad accasarsi), Tommaso Emiliani (Faventia). A tutti loro va il ringraziamento del Faenza Calcioper l’impegno profuso e la dedizione dimostrata in una stagione coronata dalla salvezza in Eccellenza.