Il difensore Marco Borini e il centrocampista Nicola Missiroli vestiranno ancora la maglia biancoazzurra del Faenza Calcio in Eccellenza. I due sono reduci da una stagione molto diversa.

Marco Borini, 34 anni, si è confermato elemento importante disputando ben 32 partite con un gol decisivo e dimostrando grande duttilità tattica nel ruolo di centrale ed esterno difensivo. Ha portato un patrimonio di tecnica, personalità, esperienza e carisma che ha dato solidità al gruppo. Ha dato prova di leadership in una squadra capace di risalire la corrente fino alla salvezza finale.

“Il gruppo unito è stato il nostro valore aggiunto – conferma Borini – Anche quando la situazione sembrava compromessa, abbiamo avuto il merito di non mollare mai, di lavorare senza sosta in allenamento con intensità e volontà. Dobbiamo continuare così nella nuova stagione in cui partendo da una base solida e con innesti mirati, sotto la guida di mister Nicola Cavina potremo fare un campionato tranquillo. Personalmente – aggiunge – spero di giocare tante partite”.

Per Nicola Missiroli, 27 anni tra un mese, centrocampista avanzato grintoso e tecnico, bravo con entrambi i piedi e nel gioco aereo, sarà la stagione della ripartenza dopo quella precedente condizionata dalla ricaduta dopo un precedente pesante infortunio, con sole 4 presenze.all’attivo

Tutto l’opposto di quello che sperava al suo ritorno dopo un lungo periodo lontano per motivi di studio negli Stati Uniti e in Spagna. Designato a portare la fascia di capitano, l’ha ceduta al portiere Riccardo Ruffilli. Ma non ha mai lasciato soli i compagni, seguendo la squadra in tutte le partite. Ora, con doverosa cautela, si avvicina all’ottava stagione in biancoazzurro.

“Sono molto fiducioso, mi sento meglio – confessa Missiroli – Non sarà come prima dell’infortunio, ma lavoro giorno per giorno con l’obiettivo di cercare la miglior condizione possibile. Mi sto impegnando al massimo per essere pronto il giorno del raduno e dare una mano sul campo che sarà la prova finale. I riscontri sono buoni, il ginocchio risponde bene e ho sensazioni positive. Con mister Nicola Cavina, che stimo molto, è facile lavorare perchè ha idee chiare e predilige il confronto con i giocatori. Credo che la conferma del gruppo e l’inserimento di pochi giocatori con le caratteristiche adatte al nostro gioco potremo fare bene in un campionato molto impegnativo”,

L’allenatore e diesse manfredo Nicola Cavina commenta così il rinnovo per i due atleti. “La società è molto contenta di confermare questi giocatori. Li riteniamo molto importanti dal punto di vista tecnico e umano, quindi ideali per trasmettere la loro esperienza ai giocatori più giovani – e aggiunge – Borini da subito è diventato uno dei leader dello spogliatoio, sia per le sue capacità tecniche e per la sua grande esperienza, ma anche per il suo carattere trascinatore. Un professionista sotto tutti i punti di vista. Siamo felici di averlo ancora con noi. Riguardo a Missiroli sono convinto sia uno dei nostri acquisti più importanti della prossima stagione, l’anno scorso è stato fondamentale fuori dal campo soprattutto nei momenti difficili è sempre stato vicino alla squadra, motivando lo spogliatoio. La prossima stagione lo sarà da dentro, in campo”.

Borini e Missiroli: il curriculum

Nato a Castel San Pietro il 6 marzo 1991, Marco Borini ha iniziato da bambino nell’Imolese per poi passare sempre in giovane età alla Virtus Faenza. Da qui al settore giovanile del Bologna (nelle categorie Allievi regionali e nazionali) prima di tornare all’Imolese per un biennio in Eccellenza e poi salire in serie D per indossare la casacca dell’Ostuni. Dopo questa esperienza in Puglia è rientrato all’Imolese e poi ha giocato per l’Alfonsine, sempre in Eccellenza, categoria lasciata per un anno in Promozione al Lavezzola, e ritrovata al Sanpaimola di cui ha vestito la maglia per quattro stagioni. Due anni, ma poche presenze per due gravi infortuni di gioco, al Valsanterno in Eccellenza, poi in Promozione al Bubano, prima dell’approdo a Faenza in Eccellenza nel 2024.