Sceglie la continuità il Faenza Calcio nell’allestire la squadra che sarà impegnata nel prossimo campionato di Eccellenza regionale, confermando quattro giocatori importanti per carisma e qualità tecniche. Si tratta di Manuel Prati, Federico Bertoni, Stefano Marocchi e Tommaso Ulivieri.

Manuel Prati, 30 anni, realizzando con grande precisione e freddezza il calcio di rigore decisivo nella partita di playout a Gambettola, ha determinato la salvezza del Faenza appena due mesi fa.

Fu il momento decisivo di una stagione sofferta, ma coronata dal raggiungimento dell’obiettivo a cui Prati ha dato un contributo fondamentale dal suo ritorno, dopo pochi mesi di distacco.

La sua esperienza e la sua mentalità vincente sono qualità che danno solidità alla squadra biancoazzurra di cui è uno dei confermati leader.

“Possiamo essere la sorpresa, e lo dico in modo convinto– afferma Prati- Il gruppo ha acquisito consapevolezza e certezze nel corso della stagione passata e ora con la quasi totale conferma e inserimenti mirati di qualità, possiamo essere fiduciosi. Ci sono le premesse per partire bene e ambire a una posizione in classifica lottando anche su più fronti. Come la Coppa Italia che due anni fa onorammo fin quasi alla fine”.

A soli 25 anni, Federico Bertoni è oramai un veterano del Faenza. Di poche parole, ma molto concreto in campo, è cresciuto ancora nell’ultima stagione vissuta da protagonista con 32 presenze e 1 gol decisivo, confermandosi un lottatore capace di catturare tanti palloni e di efficaci inserimenti. Così attende la nuova avventura. “Il campionato di Eccellenza sarà molto competitivo, perchè un po’ tutte le squadre si stanno rafforzando. Noi partiamo dalla solida base di un gruppo coeso e affiatato in cui la società sta facendo innesti ponderati. Sappiamo che il campionato sarà difficile, ma siamo determinati a raggiungere l’obiettivo attraverso il gioco. Personalmente darò tutto per questa maglia che vesto da tanti anni”.

Stefano Marocchi, 32 anni, centrocampista, inizia l’undicesima stagione al Faenza calcio, con cui ci sono state alcune annate di distacco per altre esperienze, ma in pratica sempre parentesi all’interno di un lungo legame. Il suo ritorno a gennaio è stata la conferma del forte attaccamento ai colori biancoazzurri. Trequartista o esterno, Marocchi è giocatore estroso, di buona tecnica individuale e velocità, capace di saltare l’avversario diretto creando superiorità.

“Quello con la squadra della mia città è un rapporto di affetto e sono contento di aver dato il mio contributo per la risalita della classifica e raggiungere la salvezza.- dichiara Marocchi – Ora è importante ripartire da questo gruppo che la società sta ritoccando con pazienza per l’obiettivo di fare bene in un campionato che si annuncia molto competitivo”.

Con 7 gol in 27 partite, l’attaccante Tommaso Ulivieri, 29 anni,è stato il miglior marcatore del Faenza nella passata stagione e le reti potevano essere di più se non si fosse gravemente infortunato a Novafeltria in occasione del suo ultimo centro.

“Mi è dispiaciuto non dare il mio contributo a fine stagione, ma abbiamo raggiunto la salvezza – dice Ulivieri – E’ stata una soddisfazione che ci ha ripagato del grande lavoro svolto. Sono contento di poter vestire la maglia della squadra della mia città. Ora l’obiettivo è lavorare e partire bene subito. Le motivazioni ci sono tutte da parte del gruppo e mia. Personalmente punto magari ad andare in doppia cifra”.Ulivieri è un esterno offensivo, dotato di buona tecnica individuale e di velocità, bravo a dribblare palla al piede. Ha un buon rapporto con il gol.

Nicola Cavina, allenatore e direttore sportivo del Faenza, commenta così la conferma dei quattro atleti. “Sono giocatori di spessore perchè completi per qualità tecniche, tattiche e e personalità. Sono elementi centrali di un gruppo che ha raggiunto un risultato importante per come è stato ottenuto e quindi partono con grande consapevolezza del proprio ruolo. Sono molto contento di averli ancora con noi”.