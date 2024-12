Lorenzo Mora (dorso), Ludovico Viberti (rana), Michele Busa (delfino) e Alessandro Miressi (stile libero) hanno vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 mista ai Mondiali di nuoto a Budapest. Si tratta della nona medaglia per l’Italia nella rassegna internazionale. Una medaglia faentina. Michele Busa, infatti, classe 2001, oggi gareggia per l’Imolanuoto, ma è di Faenza ed è sportivamente cresciuto nel Nuoto Club 2000 Faenza, mettendosi in evidenza fin da giovanissimo nei più importanti palcoscenici nazionali. Ora è arrivata la prima importante medaglia internazionale. La staffetta ha chiuso con il tempo di 3.19.91. Oro alla Russia in 3.18.68, nuovo record del mondo e argento agli Stati Uniti in 3.19.03. Nell’ultima giornata di gare, anche Lorenzo Mora ha conquistato l’argento nei 200 metri dorso.