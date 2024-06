C’è anche il faentino Matteo Francesconi nell’elenco dei giocatori convocati dal tecnico Alberto Bollini per il prossimo stage della Naziona Under 20. Francesconi ha appena concluso il campionato con il Cesena, ottenendo la promozione in Serie B. Ora un nuovo riconoscimento alla bella stagione disputata. La Nazionale Under 20, dopo essersi aggiudicata per il terzo anno consecutivo l’Elite League, effettuerà uno stage, dal 3 al 6 giugno, al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Per gli Azzurrini si tratterà dell’ultimo impegno di una stagione che ha portato la squadra di Alberto Bollini ad aggiudicarsi nuovamente la competizione di categoria collezionando 14 punti in 6 partite e mettendosi alle spalle Germania, Portogallo, Polonia, Romania, Norvegia, Inghilterra e Repubblica Ceca.

Sono 22 i calciatori convocati da Bollini, che si sono radunati lunedì 3 giugno al CPO, dove sosterranno due sedute di allenamento in due giorni, prima di affrontare mercoledì 5 (ore 17) a Coverciano la Nazionale A del Ct Luciano Spalletti – all’indomani dell’impegno degli Azzurri a Bologna contro la Turchia – e giovedì 6 (ore 11) a Tirrenia la Nazionale Under 19 campione d’Europa nel 2023 proprio con Bollini in panchina in amichevole.

L’elenco dei convocati

Portieri: Lorenzo Palmisani (Frosinone), Paolo Vismara (Atalanta);

Difensori: Samuele Angori (Pontedera), Tommaso Corazza (Bologna), Alessandro Dellavalle (Torino), Giovanni Leoni (Sampdoria), Alessandro Marcandalli (Reggiana), Filippo Missori (Sassuolo), Simone Pieraccini (Cesena), Iacopo Regonesi (Atalanta), Nicolò Savona (Juventus);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Francesconi (Cesena), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Justin Kumi (Sassuolo), Leonardo Mendicino (Atalanta), Nikola Sekulov (Juventus), Filippo Terracciano (Milan);

Attaccanti: Nicholas Bonfanti (Pisa), Claudio Cassano (Cittadella), Simone D’Uffizi (Ascoli), Simone Pafundi (Losanna), Flavio Russo (Sassuolo).