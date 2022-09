Matteo Fantinelli è il nuovo capitano della Fortitudo Bologna. Il 28enne faentino è dal 2018 impegnato a difendere i colori della storica squadra emiliana di pallacanestro. 80 le partite fino ad oggi disputate.

Cresciuto nel Basket 95 Faenza, Fantinelli era approdato giovanissimo alla Fortitudo Bologna, ma, in seguito al fallimento della società, è stato in un certo qual modo “costretto” a proseguire la propria carriera sull’altra sponda bolognese, la Virtus Bologna, dove ha militato due anni, prima di essere ingaggiato da Mirandola che lo ha aggregato alla formazione primaverile.

Dopo una sola stagione il pasaggio a Recanati e nel 2014 l’arrivo in un’altra piazza prestigiosa per il basket italiano, Treviso, all’Universo Treviso, realtà nata per portare avanti la tradizione della Benetton. Dalla stagione 2016-2017, Fantinelli diventa il capitano della squadra. Nel 2018 però il ritorno nella Fortitudo e in vista della prossima stagione la consegna dei gradi di capitano.

Classe 1993, playmaker, Fantinelli ha vinto a Bologna una Supercoppa LNP nel 2018 e un Campionato italiano dilettanti (la serie A2) nella stagione 2018-2019.