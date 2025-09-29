Il faentino Albano Frassineti (a destra nella foto), dopo un lungo periodo di sosta, torna ad indossare la tuta da corsa per disputare da giovedì a domenica il prestigioso Rallylegend di San Marino, avendo al suo fianco come navigatore il sammarinese Alessandro Biordi; la vettura impiegata è una Ford Escort Gruppo A, ex Delecour, vettura con cui si piazzò al terzo posto assoluto al Barum Rally Historic in Repubblica Ceca nel 2014; il mezzo è stato opportunamente revisionato e potenziato, raggiungendo la potenza ragguardevole di trecento cavalli; in assistenza tecnica il figlio Andrea (a sinistra nella foto), recente vincitore a Imola con la Lamborghini Huracàn