Il faentino Alberani a Parigi per la sua terza olimpiade

Terza olimpiade per il faentino Gianluca Alberani, in questi giorni a Parigi a preparare le gare di nuoto che inizieranno il 27 luglio. Come allenatore di El Salvador, Alberani ha già partecipato a Rio2016 e Tokyo2020. A Parigi seguirà ancora una volta Celina Marquez, 25 anni, impegnata nei 100 metri dorso. Da anni ormai Alberani si è trasferito negli Stati Uniti, vicino Miami. Qui ha fondato l’Azura Florida Acquatics, squadra di nuoto molto apprezzata. I risultati ottenuti con Azura hanno portato alla collaborazione con la Federazione di El Salvador.