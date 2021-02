Il Drago di Romagna, il racconto per immagini dedicato alla passiona romagnola per il Mah Jong, scritto da Gerardo Lamattina, Federica Cervellini, Chi Hai, e diretto dallo stesso Gerardo Lamattina, parteciperà al David di Donatello 2021. L’opera, prodotta da PopCult e Micromedia Communication Italy, risulta fra le 150 opere in concorso al premio indetto dall’Accademia del Cinema italiano. Fra questi 150 film, un’apposita commissione selezionerà i film per la nomination finale. Fra i film in nomination, la giuria selezionerà il vincitore.

“Abbandonate i doveri, chiudete gli occhi e viaggiate verso l’orizzonte dei vostri sogni più profondi… questo è il Drago di Romagna. Un film che prima di tutto parla di sogni. Attraverso una storia ironica, ricca di emozioni e di conflitti, si vola sulle ali dei Draghi cinesi del gioco del Mah Jong, attraversando gioie e dolori della vita quotidiana che appartengono a ciascuno di noi. Luisa è una classica “azdora” (signora) romagnola che vive a Ravenna. Il suo ultimo giorno di lavoro che apre le danze della pensione è arrivato. Come tutti noi ha un sogno nel cassetto, un sogno che si porta dentro fin da bambina, volare in Cina a conoscere le origini del Mah Jong, la sua vera passione, un desiderio che si è fatto più lontano da quando suo marito Arturo è morto prima di mantenere la sua promessa di realizzarlo insieme. Accanto a lei si muovono, intrecciando emozioni e conflitti, l’amato nipotino Riccardo e la figlia Donatella”.

Questa la sinossi ufficiale del film, oggi disponibile a pagamento sul canale Vimeo di POPCult. Il lavoro completato era stato distribuito in alcuni cinema italiani in occasione del capodanno cinese il 25 gennaio dello scorso anno. Proiezioni erano previste, oltre che a Ravenna, a Bologna, Milano, Prato e Roma. Poi però la pandemia ha fermato la distribuzione.