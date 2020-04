Il Distretto A di Faenza lancia un concorso artistico per ricordare questo periodo o per immaginare il futuro

Opere per raccontare l’emergenza sanitaria, il periodo di confinamento o il futuro che ci attende e si vorrebbe tornare ad avere. Il Distretto A di Faenza ha lanciato un concorso: “Diamoci dentro” il titolo scelto quest’anno per l’annuale competizione artistica diretta questa volta ad artisti, fotografi, grafici e illustratori. L’opera o le opere finali saranno anche un modo per celebrare i 10 anni di attività del Distretto A e per ringraziare tutti coloro impegnati in queste settimane nella cura degli ammalati o nel far funzionare servizi e strutture necessari alla collettività e un modo per ricordare quelli che non ci sono più. Ciascun partecipante potrà inviare fino a 3 opere. La scadenza del concorso è il 30 giugno 2020