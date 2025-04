Il Lions Club Faenza Host ha lanciato mercoledì 16 aprile il nuovo progetto “Il diritto di apprendere” con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e di organizzare eventi per approfondire le difficoltà dei giovani (e non solo) sull’apprendimento. Al primo appuntamento la dottoressa Federica Ponti che ha parlato dei disturbi del neurosviluppo per consapevolezza diffusa di collettività.